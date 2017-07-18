أمير القصيم ينوه بالمشاريع التقنية التي نفذتها إمارة المنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم الثلاثاء ، بمكتب سموه بمقر الإمارة ، اجتماعاً مع مدراء وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة ، لعرض حزمة من المشاريع التقنية التي نفذتها الإدارة العامة للتقنية بإمارة القصيم بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية ، للاستفادة منها أمنياً ، بما يتعلق بالاتصال المرئي ، ومركز إدارة الأزمات ، وكشف التعديات على الأراضي الحكومية .

وفي بداية الاجتماع رحب سمو أمير القصيم بالجميع ، متمنياً أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المرجوة من تنفيذه ، واستفادة الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من هذه التقنيات التي تعتبر وسيلة مساعدة لخدمة العمل الأمني ، وداعمة لرجال الأمن في العمل الميداني .

وأكد أمير منطقة القصيم على أهمية تطوير الخدمات بشكل عام والتقنية على وجه الخصوص ، وتسخيرها وتوفير سبلها لخدمة المواطنين وأمن الوطن ، وفق منظومة تقنية حديثة ، منوهاً بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وإشراك القطاعات الأمنية في ذلك , التي تسهم في خدمة أمن الوطن والمواطن .

وأفاد سموه أن الخدمات الإلكترونية ستخدم الجهات الأمنية بالمنطقة ، لتسهيل العديد من المهام وتسريعها بالإضافة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ، انطلاقًا من الرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو وزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق ، والجهات الأمنية التابعة لها .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل : ” إننا في مرحلة تحدي كيف نتعامل مع التقنية، ومواكبتها في هذا العصر الحديث، ولا مجال ولا خيار لنا إلا بالتقنية والتعامل معها كوسيلة مؤكدة للتطور والرقي”، مشيدًا بشراكة الإمارة مع الاتصالات السعودية لإنشاء هذه المشاريع، مبدياً فخره واعتزازه بمثل هذه المشاريع، وبما حققته إدارة التقنية بالإمارة، مشدداً على التناغم والتكامل بين الإدارات الحكومية والتفاعل مع هذه المشاريع لتحقيق الهدف المنشود منها , بعد ذلك توجه سموه وأطلع على غرفة عمليات إدارة الأزمات والاطلاع بشكل عملي على الخدمات التقنية بها .

حضر الاجتماع وكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر بن محمد الطالب.