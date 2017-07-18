قام المجلس البلدي بمحافظة الدلم ممثلاً برئيس المجلس البلدي الأستاذ هديان الدوسري وعضو المجلس الاستاذ/ سعد محاول بزيارة لفرع فرع مصلحة المياه لبحث اسباب انقطاع المياه عن حي زميقه خلال الفتره الماضيه.
وتم خلال الزياره مقابلة مدير فرع مصلحة المياه الأستاذ خالد الدوسري والمهندس/ عبدالعزيز النهدي وتم الإفادة بانه سوف يتم خلال 3 ايام القادمة إنهاء مشكلة انقطاع المياه.
المجلس البلدي بالدلم يبحث مع مسؤولين المياه مشكلة انقطاع الماء عن حي زميقه
قام المجلس البلدي بمحافظة الدلم ممثلاً برئيس المجلس البلدي الأستاذ هديان الدوسري وعضو المجلس الاستاذ/ سعد محاول بزيارة لفرع فرع مصلحة المياه لبحث اسباب انقطاع المياه عن حي زميقه خلال الفتره الماضيه.
التعليقات (٠) اضف تعليق