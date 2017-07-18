 المجلس البلدي بالدلم يبحث مع مسؤولين المياه مشكلة انقطاع الماء عن حي زميقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي بالدلم يبحث مع مسؤولين المياه مشكلة انقطاع الماء عن حي زميقه

المجلس البلدي بالدلم يبحث مع مسؤولين المياه مشكلة انقطاع الماء عن حي زميقه
المناطق_أشرف العصيمي

قام ‏المجلس البلدي بمحافظة الدلم ممثلاً برئيس المجلس البلدي الأستاذ  هديان الدوسري وعضو المجلس الاستاذ/ سعد محاول بزيارة لفرع فرع مصلحة المياه لبحث اسباب انقطاع  المياه عن حي زميقه خلال الفتره الماضيه.
  وتم  خلال الزياره مقابلة مدير فرع مصلحة المياه  الأستاذ خالد الدوسري والمهندس/ عبدالعزيز النهدي وتم الإفادة بانه سوف يتم خلال 3 ايام القادمة إنهاء مشكلة انقطاع المياه.

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