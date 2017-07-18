 قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية تنفذ فرضية مشتركة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية تنفذ فرضية مشتركة

قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية تنفذ فرضية مشتركة
المناطق_الدمام
نفذت قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية يوم الاثنين الموافق 1438/10/23 فرضية مزدوجة بموقع خريص البترولي ممثلة بقوة أمن المنشآت بمحافظة الاحساء و أوضح قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء / سعد بن محمد الغامدي أن هذه الفرضيات تعد محاكاة للواقع يتم فيها رفع كفاءة منسوبي القوات لمواجهة أي حالة أمنية تتطلب الردع ، ايضاً شاركت القطاعات الأمنية ذات العلاقة للتنسيق المشترك بينهم والتأكد من التكامل الأمني في مثل هذه الحالات .
وتأتي مثل هذه الفرضيات لرفع مستوى التدابير الوقائية والأمنية التي تنفذها قوات أمن المنشآت بالمملكة بإشراف ومتابعة مباشرة من سعادة قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري
لا سيما أن المواقع التي تقوم القوات بحمايتها تشكل أهمية إقتصادية عالية تتطلب العمل وفق أحدث ما تم التوصل إليه في الاعمال الأمنية والتدريب المتخصص .
من جهة أخرى شكر قائد أمن المنشآت الجهات المشاركة في الفرضية وحثهم على بذل المزيد من الجهود للحصول على أعلى درجات الأمن والحماية لمقدرات وطننا الغالي .
داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وإستقرارها .

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