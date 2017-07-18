 الأمير سعود بن نايف يؤكد على دعم مواهب الشباب وهواياتهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يؤكد على دعم مواهب الشباب وهواياتهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

الأمير سعود بن نايف يؤكد على دعم مواهب الشباب وهواياتهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030
المناطق_عبد الله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الثلاثاء)، رئيس مبادرة شباب الشرقية لرياضة المحركات الأستاذ عبدالله بن سليمان النفيسي وأعضاء فريق المبادرة.

واطلع سموه على تقريرٍ عن المبادرة التي نفذها الفريق، مشيداً يحفظه الله بالرؤية الشابة الطموحة للمبادرة التي تُعنى باستغلال مواهب الشباب وشغفهم بالمحركات تحت إشراف الجهات المعنية وبإطار منظم وبما يحقق رؤية المملكة 2030، والتي وصل فيها عدد المشاركين إلى1284مركبة، داعياً الشباب إلى العمل على توعية أقرانهم بالمظاهر السلبية، وعدم استغلال الشوارع والطرق لغير الغرض المخصص لها مما يؤثر على سلامة مرتاديها، منوهاً بالجهود الواضحة لفريق المبادرة، وداعياً للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة في مثل هذه الفعاليات ، والتزام العاملين بتعليمات السلامة في كافة الفعاليات المنفذة.

من جهته أعرب رئيس مبادرة شباب الشرقية لرياضة المحركات عبدالله النفيسي باسمه وباسم أعضاء المبادرة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعم واهتمام سموه بكل ما يثري شباب المنطقة ويعود عليهم بالنفع والدعم المتواصل الذي يحظى به شباب المنطقة الشرقية من سموه الكريم، في كافة المناشط والفعاليات التي تُعنى بالشباب.

 كما قدم النفيسي شكره لكافة الجهات الشريكة والداعمة للمبادرة، وعلى رأسهم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وكافة الجهات التي ساهمت بتنفيذ المبادرة.

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