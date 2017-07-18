حدود تبوك بقطاعي ( الوجه و حقل) تنقذ شخص وطفل من الغرق

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري / فهد بن صالح العنزي أن فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاعي ( الوجه و حقل) تنقذ شخص وطفل من الغرق .

وفي التفاصيل أنه تعرض شخص للغرق يوم الاثنين الموافق 23/10/1438هـ بقطاع الوجه يبلغ العمر (18)، أثناء ممارسته السباحه في الموقع المسمى زاعم ، وعلى الفور تم انقاذه من قبل افراد نقطة البحث والإنقاذ بزاعم وعمل الاسعافات الاولية له ونقله بواسطة اسعاف حرس الحدود الي مستشفي الوجه لتلقي العلاج اللازم وهو بصحه ولله الحمد .

وفي نفس اليوم ورد بلاغ على هاتف الطوارئ بغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حقل من شرطة محافظة حقل يفيد عن تعرض احد الاطفال لحالة غرق في مسبح داخل احدى الشاليهات في حقل شمال مركز الحميضه وعلي الفور تم توجيه فرق البحث والانقاذ وعند وصول الفرقه اتضح ان والد الغريقه والتي تبلغ من العمر (3) سنوات قام بإنقاذها وكانت فاقده للوعي وتم عمل الاسعافات الاوليه لها حتى افاقت حيث تم نقلها بإسعاف حرس الحدود الي مستشفي حقل العام وما زالت تحت الملاحظه بالمستشفي .

كما تؤكد قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك على المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بالسباحة في الاماكن غير المخصصه للسباحة وتوخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية ويفضل السباحه في النهار وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ ولطلب المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (994)