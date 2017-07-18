أمير الباحة هناك خطط ستضع الباحة على خارطة طريق السياحة وستكون نموذجاً يحتذي به على مستوى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والوفد المرافق لسموه ، الذين يزور المنطقة حالياً.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالأمير سلطان بن سلمان، منوهاً بجهود سموه وما يقدمه من دعم كبير في مسيرة التنمية السياحية بالمنطقة في ظل الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأشاد سمو أمير الباحة بالجهود المميزة التي تبذلها هيئة السياحة والتراث الوطني في دعم السياحة الداخلية وتطويرها ، مبرزاً سموه ما يقوم به فرع السياحة بالمنطقة من جهود لخدمة السياحة .

من جانبه أكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، بكل ما فيه تحقيق راحة ورفاهية المواطنين في مختلف مناطق المملكة، منوهاً سموه بما تشهده منطقة الباحة من تطور تنموي وسياحي في مختلف المجالات .

وجرى خلال الاستقبال إطلاق برنامج الأمير حسام بن سعود لرواد الاستثمار السياحي بالمنطقة ، كما تم مناقشة الملف السياحي بالمنطقة والسبل الكفيلة بدعمها والعمل على الاستفادة الحقيقية من كافة موارد المنطقة ومقوماتها السياحة المميزة من خلال طبيعتها والمواقع الأثرية والقرى التراثية ، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع التي تشرف عليها الهيئة بالمنطقة .

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في تصريح صحفي، بالجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود لخدمة السياحة في المنطقة ، مشيداً بما شاهده من أعمال ومنجزات سياحية في منطقة الباحة في ظل متابعة واهتمام الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير المنطقة.

وبين سموه أن الهيئة تعمل على إنجاز المشروعات السياحية في أسرع وقت في ظل المسارات والمعطيات المتاحة التي سيكون لها الأثر في سرعة الإنجاز ، مشيراً إلى الاهتمام بفئة الشباب والشركاء من الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات السياحية .

وأضاف سمو رئيس هيئة السياحة أن الهيئة تحرص في تنفيذ مشروعاتها على التركيز على برامج التمويل وبرامج التسويق السياحي وبرامج التدفقات وزيادتها في المنطقة ، مشيداً سموه بما يتميز به مواطنو ومواطنات الباحة من مشاركات مجتمعه وخدمة للوطن في مختلف القطاعات في جميع مناطق المملكة ، مبرزاً في الوقت ذاته بما تتميز به منطقة الباحة من مواقع سياحية ومتنزهات وغابة جعلت منها مقصد للزوار والسياح.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان أنه تم تكوين فريق متكامل من هيئة السياحة لزيارة منطقة الباحة في شهر ذو القعدة المقبل ، يقوم بالتعاون مع شركاء الهيئة من الجهات المعنية بالمنطقة بانجاز خطة الباحة السياحية مع المشاريع المستعجلة .

من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز عن شكره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على زيارته للمنطقة ، منوهاً سموه بما أبده سموه من اهتمام لتطوير السياحة في منطقة الباحة .

وبين سموه أن هناك العديد من المبادرات والموضوعات المستعجلة التي سيتم البدء بها لتطوير السياحة بالمنطقة ، مفيداً بأن هناك كذلك خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل ستضع الباحة على خارطة طريق السياحة وستكون نموذجاً يحتذي به على مستوى المملكة بمشية الله .

وابرز سمو أمير الباحة بما تملكه المنطقة من الموارد المميزة من الطبيعة والأجواء الخلابة ، مؤكداً سموه أن من أهم الأولويات التي يعمل عليها في الملف السياحي إيجاد فنادق ووحدات سكنية مميزة تستوعب السياح والزوار ، مشيداً سموه بجهود سمو رئيس هيئة السياحة في خدمة السياحة في مختلف المناطق .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، قد وصل إلى مطار الملك سعود بمدينة الباحة في وقت سابق اليوم ، حيث كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وعدد من المسئولين في المنطقة .