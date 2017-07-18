عواصف رملية كثيفة على منطقة جازان

تشهد منطقة جازان حاليا، هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية، وذلك منذ منتصف نهار اليوم.

وتعمل الإدارات المعنية في المنطقة بالتنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تنسيق العمل بين مديرية الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة كالمرور والشرطة والبلديات والهلال الأحمر، لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية من خلال إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات، وبخاصة التنبيه على قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.