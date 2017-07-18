 عقار أمريكي جديد لسرطان الثدي يمنع عودة المرض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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عقار أمريكي جديد لسرطان الثدي يمنع عودة المرض

عقار أمريكي جديد لسرطان الثدي يمنع عودة المرض
المناطق_وكالات

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، اليوم، عن موافقتها على استخدام عقار نيرلينكس الذي يحتوي على المادة الفعالة (نيراتينيب) وهو علاج مساعد للمرحلة المبكرة من سرطان الثدي الإيجابي “HER2”.
وأوضحت الهيئة الأمريكية أن “نيرلينكس” أول علاج مساعد لمرض سرطان الثدي، وهو شكل من أشكال العلاج التي يتم اتخاذه بعد العلاج الأولى لخفض خطر عودة السرطان مرة أخرى.
وأشارت الـ”FDA” إلى أن عقار “نيرلينكس” يعطى للمرضى البالغين الذين تم علاجهم سابقا مع نظام يتضمن عقار “تراستوزوماب” المعالج لسرطان الثدي لضمان منع عودة السرطان مرة أخرى.
وقال “ريتشارد بازدور” مدير مركز الأورام في قسم الأورام التابع لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أن سرطان الثدي” HER2″ الإيجابي هو الأورام العدوانية، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يجعل العلاج المساعد جزءاً مهما من خطة العلاج.
سرطان الثدي هو الشكل الأكثر شيوعا من السرطان في الولايات المتحدة، ويقدر المعهد الوطني للسرطان أن ما يقرب من 252710 امرأة سيتم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي هذا العام، وسوف يموت 40610 من هذا المرض.
وتشمل الآثار الجانبية الشائعة لـ”نيرلينكس” الإسهال والغثيان وآلام البطن والتعب والقيء والطفح الجلدي والتورم والتهاب الفم، وانخفاض الشهية، وتشنجات العضلات، وعسر الهضم، وتلف الكبد، واضطراب الأظافر، وجفاف الجلد، وتورم في البطن (انتفاخ)، وفقدان الوزن والتهاب المسالك البولية.

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