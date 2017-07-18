 الزعاق: دخول «جمرة القيظ» التي تشتد فيها الحرارة لمدة 40 يوماً المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأهلي يتعاقد مع البرازيلي كلاوديمير لمدة موسمين البيئة: 213 وظيفة شاغرة بيطرية في وكالة الثروة الحيوانية أمير القصيم : برامج المهرجانات عاكسة لثقافة المجتمع وعلينا إيجاد برامج هادفه سعود القحطاني: قائمة مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من سلطات قطر قد تزيد سمو أمير الباحة وسمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني يقومان بجولة على عدد من المشاريع الزعاق: دخول «جمرة القيظ» التي تشتد فيها الحرارة لمدة 40 يوماً المقبلة اتحاد سعودي – مصري بـ25 مليار جنيه مصري لتشيد منتجع العائلة عقار أمريكي جديد لسرطان الثدي يمنع عودة المرض عواصف رملية كثيفة على منطقة جازان نيابة عن أمير جازان .. السديري يدشن مشروع “أيادينا الثاني ” لدعم الأسر المنتجة .. الولايات المتحدة الأميركية تصدر عقوبات بحق 18 فرداً وكياناً إيرانيا حدود تبوك بقطاعي ( الوجه و حقل) تنقذ شخص وطفل من الغرق

الزعاق: دخول «جمرة القيظ» التي تشتد فيها الحرارة لمدة 40 يوماً المقبلة

الزعاق: دخول «جمرة القيظ» التي تشتد فيها الحرارة لمدة 40 يوماً المقبلة
المناطق_الرياض

أكد خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك اليوم الثلاثاء دخول “جمرة القيظ” التي تشتد فيها الحرارة على منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الخليج خلال 40 يوماً المقبلة.

وذكر الزعاق “بدأت اليوم في منطقة الشرق الأوسط جمرة القيظ” في ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في المملكة والخليج… تشتد فيها الحرارة على الخليج خلال 40 يوما القادمة.. وتزيد الحرارة على المسطحات المائية”، وأضاف “مع دخول (سهيل) بعد 33 يوما تقريبا تتراجع درجات الحرارة وتبدأ بالهبوط تدريجيا إلى موسم الخريف”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>