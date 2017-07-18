الزعاق: دخول «جمرة القيظ» التي تشتد فيها الحرارة لمدة 40 يوماً المقبلة

أكد خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك اليوم الثلاثاء دخول “جمرة القيظ” التي تشتد فيها الحرارة على منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الخليج خلال 40 يوماً المقبلة.

وذكر الزعاق “بدأت اليوم في منطقة الشرق الأوسط جمرة القيظ” في ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في المملكة والخليج… تشتد فيها الحرارة على الخليج خلال 40 يوما القادمة.. وتزيد الحرارة على المسطحات المائية”، وأضاف “مع دخول (سهيل) بعد 33 يوما تقريبا تتراجع درجات الحرارة وتبدأ بالهبوط تدريجيا إلى موسم الخريف”.