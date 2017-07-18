اتحاد سعودي – مصري بـ25 مليار جنيه مصري لتشيد منتجع العائلة

في مبادرة تعزز مبدأ التكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يشهد قلب القاهرة الجديدة انطلاقة أكبر مشروع استثماري تقدر قيمته الإجمالية بـ 25 مليار جنيه مصري ا(كثر من مليار ومائتان مليون دولار) ، يجمع بين الترفيه والمعرفة على مساحة تزيد عن أربعمائة ألف متر مربع، ويمثل وجهة سياحية جديدة ومبتكرة ترفيهياً ومعرفياً لجميع أفراد العائلة العربية حيث يعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط بما يحتويه من مكونات وفعاليات وبرامج على مدار العام.

وحول المشروع تحدث سعادة الدكتور محمد بن يحيى آل مفرح رئيس مجلس المؤسسين بالاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون ” أنّ هناك حاجه ماسه لتقديم مشروعات نوعية في قطاع الترفيه موجهة للعائلات والشباب والأطفال وفق متطلباتهم العصرية ورغباتهم التي تواكب عالم التقنية والذكاء الالكتروني وجاءت فكرة المشروع بتقديم بدائل تمنح المتعة لكلّ أفراد الأسرة العربية من خلال برامج متنوعة تخاطب كافة الفئات والأذواق وتتنوع بين الثقافية والفنية والرياضية والإلكترونية والاجتماعية وغيرها.

وأكد سعادته على أن إنشاء (الهيئة العامة للترفيه) ببرامجها المتنوعة في السعودية والإعلان عن (مشروع القدية) العملاق الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ما هما إلا مؤشر إلى الاحتياج الكبير في هذا القطاع والعمل على خلق فرص وخيارات لتلبية هذا الاحتياج ، كما أنّ جمهورية مصر العربية بمقدراتها الإقتصادية والسياحية ونسيجها المجتمعي الذي يحوي ارثها التاريخي والثقافي والمعرفي تمثل بديلاً سياحيا وترفيهياً مهماً للأسرة العربية بشكل عام والأسرة المصرية والخليجية بشكل خاص.

وأوضح الدكتور محمد مفرح أن المشروع يضمّ ثالث أكبر حديقة تعليمية للأطفال في العالم والأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث تضم العديد من المرافق الترفيهية والثقافية والمساحات الخضراء والمسطحات المائية والمطاعم وغيرها، وفندقاً مخصصاً للعائلات بالإضافة إلى مركز تجاري يضم العديد من الأسواق والمحلات ذات العلامة التجارية العالمية إلى جانب خدمات المطاعم والوجبات السريعة والمرافق الحيوية، ويُعتبر أوّل منتجع عائلي ترفيهي معرفي مزود بالتقنية الذكية متعدد الأنشطة لاستخدامها في المناسبات الثقافية والعلمية والفنية إضافة إلى الألعاب الرياضية والتي ستُقدم على مدار العام وطوال أيام الأسبوع لخدمة كافة أفراد الأسرة وتلبية رغباتهم وأذواقهم واهتماماتهم، مؤكدا أن الحكومة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة لانطلاقة هذا الاستثمار المتميز العملاق الذي تتجاوز تكلفته المالية أكثر من خمسة وعشرين مليار جنيه مصري على أمل أن يفتح المشروع أبوابه ويستقبل الزوار بحلته الجديدة مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري بتوفيق الله تعالى .

مؤكدا أن المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل النوعية ذات القيمة المُضافة في قطاع السياحة والترفيه ويسهم في نقل المعرفة المتخصصة التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري والإقليمي.