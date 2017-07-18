سمو أمير الباحة وسمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني يقومان بجولة على عدد من المشاريع

قام صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني اليوم بجوله على عدد من المشاريع لتطوير منتزه الامير مشاري بن سعود الذي تنفذه أمانة المنطقة والذي يعد نقله للمنتزه ليكون مميزا عبر الاستفادة من مسطحاته الخضراء ومطلاته الجميلة ، واستمع سموهما لشرح من محافظ بني حسن عن هذه المشاريع التي ستسهم في استكمال عدد من الجلسات والمطلات والخدمات المرافقه لها .

وأكد سمو الامير حسام خلال الجولة بانه يولي الملف السياحي اهتمام خاص كونه مساهم حقيقي في تنمية المنطقة وفق ما تملكه من مقومات طبيعية جذابه مشيدا بجهود سمو رئيس الهيئة في خدمة السياحة متطلعاً سمو امير الباحة بإنشاء مشاريع سياحية نوعية لخدمة المنطقة في القريب باذن الله .

وكان في استقبال سموهما بمنتزه الامير مشاري مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد ال هادي وامين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ومحافظ بني حسن محمد بن معيض الفايز ورئيس بلدية بني حسن المهندس غازي بن مهلم الظفيري