 البيئة: 213 وظيفة شاغرة بيطرية في وكالة الثروة الحيوانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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البيئة: 213 وظيفة شاغرة بيطرية في وكالة الثروة الحيوانية

البيئة: 213 وظيفة شاغرة بيطرية في وكالة الثروة الحيوانية
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن توفر (213) وظيفة شاغرة على نظام الوظائف المؤقتة في وكالة الثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة.
وبين مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية المشرف العام على الإدارة للموارد البشرية علي بن أحمد عسيري أن الوظائف الشاغرة تشتمل على (193) وظيفة بمسمى (طبيب بيطري) لمن يحمل شهادة البكالوريوس في مجال الطب البيطري، و (15) وظيفة بمسمى (أخصائي بيطري) لمن يحمل شهادة الدكتوراه في الطب البيطري ، ووظيفة واحدة بمسمى (أخصائي أمراض دواجن) لمن يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص فيروسات، ووظيفتان بمسمى (اخصائي فيروسات) لمن يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص الفيروسات، ووظيفتان بمسمى (أخصائي باثولوجي) لمن يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص الباثولوجيا.
وعلى من تنطبق عليه من حيث التأهيل لشغل تلك الوظائف إرسال مؤهلاته العلمية وخبراته العملية زيارة رابط التوظيف في موقع الوزارة الالكتروني على:
http://hr.mowe.gov.sa/EES/public/login.aspx وإرفاق المستندات المطلوبة في خانة التوظيف خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان.

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