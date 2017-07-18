 أمير القصيم : برامج المهرجانات عاكسة لثقافة المجتمع وعلينا إيجاد برامج هادفه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم : برامج المهرجانات عاكسة لثقافة المجتمع وعلينا إيجاد برامج هادفه

أمير القصيم : برامج المهرجانات عاكسة لثقافة المجتمع وعلينا إيجاد برامج هادفه
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ظهر اليوم الثلاثاء لجنة شباب محافظة النبهانية بحضور محافظ النبهانية طارق اليحيى ورئيس بلدية النبهانية الدكتور عبدالمحسن العمار وأمين مجلس شباب منطقة القصيم دهش الدهش .

حيث تسلم سموه التقرير المصور عن فعاليات مهرجان “ربيع النبهانية” واستمع لشرح مفصل من رئيس لجنة شباب محافظة النبهانية خالد الحجي عن فعاليات مهرجان “ربيع النبهانية” 38 والذي أقامته لجنة الشباب بالشراكة مع بلدية محافظة النبهانية , مؤكداً بأن الفعاليات عكست إيجابية خدمة الشباب عبر تفعيل عدد من الفقرات المفيده والنافعة والتي عكست عدد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية , مقدماً شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة القصيم لما يحضى به شباب المنطقة من دعم وتشجيع .

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بأن الدور المبذول من قبل لجان الشباب في منطقة القصيم يعكس ايجابية الإدراك نحو الثقافة والتنمية والوعي للجيل والمجتمع , مبيناً بأن ما يطرح من فعاليات وبرامج في مهرجانات المنطقة يجب أن تكون ذا فائدة وتعكس قيمنا ومبادئنا لخدمة الدين والوطن , مقدماً شكره لمحافظ وأهالي النبهانية ولرجل الأعمال علي الخليفة الحصنان على الجهود المبذولة ولجميع القائمين على فعاليات مهرجان “ربيع النبهانية” .

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