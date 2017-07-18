مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية لا يمكنها قصف أمريكا “بأي درجة من الدقة”

قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال بول سيلفا، اليوم الثلاثاء “إن كوريا الشمالية لا تملك القدرة على قصف الولايات المتحدة “بأي درجة من الدقة، وعلى الرغم من أن صواريخها تملك المدى اللازم للقيام بذلك إلا أنها لا تملك القدرة اللازمة لتوجيه الصواريخ”.

وقال سيلفا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي “أنا لا أعتقد أن الاختبار الذي أجري في الرابع من يوليو (تموز) يظهر أن لديهم القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأي درجة من الدقة أو الثقة أو النجاح بشكل معقول”.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قالت كوريا الشمالية “إنها اختبرت أول صاروخ باليستي عابر للقارات وإنها أتقنت تكنولوجيا تركيب رأس نووية على الصاروخ”.