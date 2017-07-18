 مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية لا يمكنها قصف أمريكا “بأي درجة من الدقة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير المخابرات الفرنسية الأسبق: لدينا أدلة تؤكد دعم قطر للإرهاب صحيفة تونسية تفضح ابتزاز سفير قطر وترد عليه “لا نُباع ولا نُشترى” الفهد : الاتصال والاعلام له دور كبير في توجيه الشباب بالتعاون مع هيئة السياحة بالباحة : إعلاميو الباحة يزورون سوق عكاظ غدا محاضره كيفيفة مكافحة سوسة النخيل بالسليل دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض تنظم زيارة لنزيلاتها للمدينة المنورة الخارجية الأميركية: الحوثيون يهاجمون السعودية بأسلحة إيرانية مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية لا يمكنها قصف أمريكا “بأي درجة من الدقة” روسيا : هدنة ثانية في سوريا بالاتفاق مع أمريكا عمليات التصيد الإلكتروني تضرب الرسائل النصية الهاتفية أيضاً الأهلي يتعاقد مع البرازيلي كلاوديمير لمدة موسمين البيئة: 213 وظيفة شاغرة بيطرية في وكالة الثروة الحيوانية

مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية لا يمكنها قصف أمريكا “بأي درجة من الدقة”

مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية لا يمكنها قصف أمريكا “بأي درجة من الدقة”
المناطق - وكالات

قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال بول سيلفا، اليوم الثلاثاء “إن كوريا الشمالية لا تملك القدرة على قصف الولايات المتحدة “بأي درجة من الدقة، وعلى الرغم من أن صواريخها تملك المدى اللازم للقيام بذلك إلا أنها لا تملك القدرة اللازمة لتوجيه الصواريخ”.

وقال سيلفا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي “أنا لا أعتقد أن الاختبار الذي أجري في الرابع من يوليو (تموز) يظهر أن لديهم القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأي درجة من الدقة أو الثقة أو النجاح بشكل معقول”.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قالت كوريا الشمالية “إنها اختبرت أول صاروخ باليستي عابر للقارات وإنها أتقنت تكنولوجيا تركيب رأس نووية على الصاروخ”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>