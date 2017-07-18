 دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض تنظم زيارة لنزيلاتها للمدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض تنظم زيارة لنزيلاتها للمدينة المنورة

دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض تنظم زيارة لنزيلاتها للمدينة المنورة
المناطق ـ الرياض

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع رحلةً سياحية للمدينة المنورة استهدفت فيها نزيلاتها المشمولات بالرعاية داخل الدار بمشاركة بعض الاخصائيات الاجتماعيات .
وتشتمل الرحلة التي تمتد لـ4 أيام على زيارة للمسجد النبوي وأداء الصلوات المفروضة فيه والصلاة بالروضة الشريفة وحضور الدروس الدينية المقامة داخل المسجد بالإضافة الى تنفيذ العديد من الجولات التعريفية لأبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة مثل المساجد والمتاحف والأماكن الأثرية المشهورة وبعض المحطات والمكتبات .
الجدير بالذكر ان الدار قد نظمت في وقت سابق رحلةً مماثلة لنزيلاتها الى مكة المكرمة ضمن مجموعة من الرحلات الصيفية التي تُعد سنوياً للمسنات بهدف رفع مستوى الثقافة الدينية لديهن والترويح عنهن ودمجهن بالمجتمع .

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