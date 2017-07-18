محاضره كيفيفة مكافحة سوسة النخيل بالسليل

اعلن فرع الزراعة بالسليل عن إقامة محاضرة بعنوان ( كيفية مكافحة سوسة النخيل )

وذلك غداً الأربعاء بعد المغرب بالمسرح الثقافي بمخطط آل حنيش بالسليل

* واكد فرع الزراع بالسليل عن تواجد ثلاث فرق متخصصة في سوسة النخيل وصلت لمحافظة السليل من وزارة الزراعة حيث ستقوم بزيارة المزارع المصابة بسوسة النخيل في الفترة الصباحية يذكر ان محافظة السليل تعاني من وجود إصابات بمزارع النخيل بمرض السوسة الحمراء التي تصيب النخيل من جذوعها حتى تقضي عليها ودعى فرع الزراعة بالسليل مزارعي النخيل بالسليل والمراكز التابعة لها بحضور هذه المحاضرة والاستفادة من ما سيتم طرحه فيها لطرق الوقاية وعلاج النخيل من أفة السوسة الحمراء وأكدت ان من يرغب بزيارة اللجنة لمزرعته المصابة التنسيق مع المنسق الأستاذ /مرضي مبارك الدوسري

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