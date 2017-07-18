بالتعاون مع هيئة السياحة بالباحة : إعلاميو الباحة يزورون سوق عكاظ غدا

ينظم المركز الإعلامي بمنطقة الباحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة زيارة لإعلاميين المنطقة لسوق عكاظ والذي يقام بمحافظة الطائف في دورته الحادية عشر يوم غد الأربعاء .

وأوضح مدير المركز الإعلامي محمد ال ناجم ان زيارة سوق عكاظ تهدف الى التعرف على تراث المملكة عن كثب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة .

وقدم ال ناجم شكره لهيئة السياحة بالمنطقة ممثله بمديرها الأستاذ زاهر الشهري والذي قام بالتنسيق لهذه الزيارة وكذلك الشكر لمجموعة الشيخ احمد العويفي والذي تكفل بالرحلة الى سوق عكاظ بحافلة .

ودعى ال ناجم جميع الإعلاميين للمشاركة في الجولة الإعلامية لسوق عكاظ ونسعد بمشاركة الجميع من إعلاميين ومصورين ومشرفي مواقع تواصل اجتماعي ورؤساء المراكز الإعلامية

من جهته نوه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة الأستاذ زاهر محمد الشهري بتبني مثل هذه المبادرات التي تنم عن عمق الشراكة بين السياحة والاعلام وسيكون هناك مبادرات تقدمها السياحة للإعلاميين بالباحة

لكون سوق عكاظ قدم نفسه بشكل متميز أهله لكي يكون أحد اهم المواقع التي تجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها وذلك من خلال مايقدمه السوق من برامج وفعاليات ومايتميز به من تصميم فريد ومن تنوع مشيرا الى هذه الزيارة تهدف كذلك لاطلاع الإعلاميين ما تقوم به الهيئة من برامج وفعاليات تقام بسوق عكاظ وتحت إشرافها الكامل لهذا العام.