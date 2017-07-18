الفهد : الاتصال والاعلام له دور كبير في توجيه الشباب

أكد الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، على اهمية الاعلام الجديد والتعاطي معه بما يخدم المجتمعات ، من خلال الآثار التي تحدث في منظومة القيم وأنماط التفكير ، واساليب الحياة .

ودعا خلال لقائه بالمشاركين والمشاركات في اللقاء العربي لمسئولي الاعلام والاتصال في رابطات رواد الكشافة والمرشدات العربية المنعقد حالياً بالكويت ، الى ضرورة السعي لتطويع آليات التقنية الحديثة في تحقيق أهداف رواد الكشافة والمرشدات كدعاة للحب والخير والسلام للمجتمعات .

واشار الفهد خلال اللقاء الذي يقام تحت عنوان ” تفعيل دور رواد الكشافة في تعزيز الحوار بين الشباب ونبذ العنف والتطرف ” الى أن مايهدد مجتمعاتنا هي الحسابات الوهمية في الاعلام الجديد ، مشدداً على ان الاتصال والاعلام الحديث يلعب دوراً كبيراً في توجيه الشباب ، وان الحركة الكشفية اثبتت انها صمام أمان ، وانها مفتاح للخير مغلاق للشر .

ونوه الرئيس الفخري بالمهمة العظيمة والكبيرة الملقاة على القائمين على الاعلام في روابط الكشافة والمرشدات ، وما يحتاجه عملهم من مهارة وخبرة للتعاطي مع الاحتياج وليبقى اعلاماً هادفاً .