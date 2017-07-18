 بالفيديو.. وزير دفاع قطر يعترف بمعارضة بلاده للتحالف العربي في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو.. وزير دفاع قطر يعترف بمعارضة بلاده للتحالف العربي في اليمن مدير المخابرات الفرنسية الأسبق: لدينا أدلة تؤكد دعم قطر للإرهاب صحيفة تونسية تفضح ابتزاز سفير قطر وترد عليه “لا نُباع ولا نُشترى” الفهد : الاتصال والاعلام له دور كبير في توجيه الشباب بالتعاون مع هيئة السياحة بالباحة : إعلاميو الباحة يزورون سوق عكاظ غدا محاضره كيفيفة مكافحة سوسة النخيل بالسليل دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض تنظم زيارة لنزيلاتها للمدينة المنورة الخارجية الأميركية: الحوثيون يهاجمون السعودية بأسلحة إيرانية مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية لا يمكنها قصف أمريكا “بأي درجة من الدقة” روسيا : هدنة ثانية في سوريا بالاتفاق مع أمريكا عمليات التصيد الإلكتروني تضرب الرسائل النصية الهاتفية أيضاً الأهلي يتعاقد مع البرازيلي كلاوديمير لمدة موسمين

بالفيديو.. وزير دفاع قطر يعترف بمعارضة بلاده للتحالف العربي في اليمن

المناطق ـ الرياض

اعترفت قطر رسميًا بأنها كانت ضد التحالف العربي في اليمن منذ البداية ، في أول إقرار رسمي يؤكد الاتهامات التي ترددت على نطاق واسع بشأن ما قيل إنه دور مشبوه للدوحة في اليمن.
وقال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، خلال حوار مع قناة “TRT World”  التركية، صراحة إن “بلاده وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف العربي في اليمن”.
وقال العطية مدافعًا عن معارضة بلاده للتحالف في معرض جوابه للمذيعة بشأن سبب انضمام قطر إلى التحالف العربي في اليمن: “نحن نملك أيضًا رؤيتنا الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن”.
واعتبر العطية أن قطر “تؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد الناس الأمل، سينسون التطرف، لكن للأسف وجدنا أنفسنا مجبرين على الانضمام للتحالف”.
ويرى مراقبون أن ذريعة “الحوار والتنمية” التي
يذكر أن مصطلح التعبير الذي استعمله العطية لتلميع هذا الموقف القطري المخالف للإجماع العربي والإسلامي، والذي يدور حول “الحوار والتنمية” هو مصطلح مثير للسخرية إذ أن التحالف العربي تدخل بعدما سيطر الانقلابيون الحوثيون بدعم إيراني على كامل الأراضي اليمنية تقريبًا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>