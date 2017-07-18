بالفيديو.. وزير دفاع قطر يعترف بمعارضة بلاده للتحالف العربي في اليمن

اعترفت قطر رسميًا بأنها كانت ضد التحالف العربي في اليمن منذ البداية ، في أول إقرار رسمي يؤكد الاتهامات التي ترددت على نطاق واسع بشأن ما قيل إنه دور مشبوه للدوحة في اليمن.

وقال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، خلال حوار مع قناة “TRT World” التركية، صراحة إن “بلاده وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف العربي في اليمن”.

وقال العطية مدافعًا عن معارضة بلاده للتحالف في معرض جوابه للمذيعة بشأن سبب انضمام قطر إلى التحالف العربي في اليمن: “نحن نملك أيضًا رؤيتنا الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن”.

واعتبر العطية أن قطر “تؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد الناس الأمل، سينسون التطرف، لكن للأسف وجدنا أنفسنا مجبرين على الانضمام للتحالف”.

ويرى مراقبون أن ذريعة “الحوار والتنمية” التي

يذكر أن مصطلح التعبير الذي استعمله العطية لتلميع هذا الموقف القطري المخالف للإجماع العربي والإسلامي، والذي يدور حول “الحوار والتنمية” هو مصطلح مثير للسخرية إذ أن التحالف العربي تدخل بعدما سيطر الانقلابيون الحوثيون بدعم إيراني على كامل الأراضي اليمنية تقريبًا.