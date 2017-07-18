القنصل الأمريكي بجدة يشيد بالجهود التنظيمية لسوق عكاظ

زار القنصل الأمريكي بجدة ماتياس متيمان مساء اليوم سوق عكاظ في نسخته الحادية عشرة والأجنحة المشاركة فيه مشيداً بالجهود التنظيمية للسوق وما يقدم من فعاليات تاريخية وثقافية تقدم بإسلوب مميز للزوار مما يسهم في عكس الحركة الثقافية والسياحية للمملكة .

وشملت الزيارة جادة عكاظ التراثية والثقافية والعروض المسرحية واستعراض الفرسان ومهاراتهم ، في لعبة الرمح ولعبة السيف والتقاط الحلقات والقفز على الحواجز ورقص الخيل ومسيرة الابل .

وشاهد القنصل الأمريكي خلال الجولة على أجنحة السوق الحرف والصناعات اليدوية والمقتنيات الاثرية، ومعرض الاسر المنتجة وما يقدمه من أكلات شعبية ومشغولات يدوية إضافة إلى اللوحات الفنية والملبوسات .

كما شملت الزيارة معرض القوات المسلحة وما يحتويه من نماذج للعربات العسكرية والتجهيزات الخاصة بالقوات السعودية والأسلحة والإمكانيات التي يستخدمها من اتصالات ومجسمات للطائرات الحربية والأسلحة القتالية .