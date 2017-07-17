 إدانة إيرانيين لسرقتهم برامج دفاعية في أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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إدانة إيرانيين لسرقتهم برامج دفاعية في أمريكا

إدانة إيرانيين لسرقتهم برامج دفاعية في أمريكا
المناطق - وكالات

أدين إيرانيان اليوم الثلاثاء بقرصنة شركة معنية بالشؤون الدفاعية متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية وسرقة برامج حساسة على صلة بتصميم رؤوس حربية، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

وجاء في نص الإدانة، أن رجل الأعمال محمد سعيد عجيلي البالغ 35 عاماً جند محمد رضا رزقة لاختراق حواسيب الشركة وسرقة برامجها من أجل إعادة بيعها للجيش والحكومة والجامعات الإيرانية.

والمتهمان، إضافة إلى متهم ثالث أوقف في العام 2013 وسلم لإيران ضمن صفقة تبادل سجناء مطلع 2016، متهمون جميعاً باختراق حواسيب شركة “آرو تيك اسوشيات” ومقرها في ولاية فيرمونت.

وبحسب قرار الإدانة، سرق المتهمون في 2012 برامج تسلح بالستي تستخدم لتصميم واختبار الطلقات النارية، الرؤوس الحربية، ومقذوفات اخرى.

والبرامج العسكرية المسروقة تشملها الحماية الأمريكية لصادرات الأسلحة، كما يحظر تزويد إيران بها بسبب العقوبات الأمريكية على هذا البلد.

وحوكم المتهمان أمام محكمة فدرالية في فيرمونت أصدرت مذكرتي توقيف بحقهما ويعتقد أنهما في إيران.

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