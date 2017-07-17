 صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصحة العالمية: 1800 حالة وفاة بسبب “الكوليرا” في اليمن اشاد بجهود منسوبي القوات المسلحة والقطاعات العسكرية  الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المعين إمارة جازان : المشاهد الصادرة عن مشائخ القبائل غير نظامية سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية السودان قتلى وجرحى في انفجار بمخيم الركبان للاجئين السوريين الحميداني الى المرتبة الثانية عشر نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع ترقية زامل بن مناحي رئيس الاخوياءبإمارة منطقة الرياض الي المرتبة الحادية عشر إصابة خطيب المسجد الأقصى برصاص جيش الاحتلال صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض “الإندبندنت”: قطر قد تصبح مثل اليمن في الوقت القريب إذا لم ينته الحصار الخليجي المفروض عليها روسيا تثير قلق “الانقلابيين” في صنعاء بإجلاء رعاياها

صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض

صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض
المناطق ـ الرياض

أعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حركة نقل وتعيين 314 قائدًا ووكيلاً للمدارس التابعة للإدارة .
وشملت الحركة نقل وتكليف 270 قائدًا ووكيلاً للمدارس الحكومية فيما تم ترشيح 44 قائدًا للمدارس الأهلية .
ووجه الدكتور المانع قادة المدارس المنقولين أو المكلفين إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها عن طريق بوابة الرياض التعليمية ، علما بأن إخلاء طرفهم والمباشرة ستكون عن طريق مديري مكاتب التعليم  أما وكلاء المدارس فسيكون إخلاء طرفهم والمباشرة عن طريق قادة المدارس .
وفيما يلي أسماء القادة ووكلاء المدارس المكلفين والمنقولين وهم كالتالي :

http://bit.ly/2tbaY97

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>