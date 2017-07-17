صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض

أعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حركة نقل وتعيين 314 قائدًا ووكيلاً للمدارس التابعة للإدارة .

وشملت الحركة نقل وتكليف 270 قائدًا ووكيلاً للمدارس الحكومية فيما تم ترشيح 44 قائدًا للمدارس الأهلية .

ووجه الدكتور المانع قادة المدارس المنقولين أو المكلفين إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها عن طريق بوابة الرياض التعليمية ، علما بأن إخلاء طرفهم والمباشرة ستكون عن طريق مديري مكاتب التعليم أما وكلاء المدارس فسيكون إخلاء طرفهم والمباشرة عن طريق قادة المدارس .

وفيما يلي أسماء القادة ووكلاء المدارس المكلفين والمنقولين وهم كالتالي :

http://bit.ly/2tbaY97