إصابة خطيب المسجد الأقصى برصاص جيش الاحتلال

أصيب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري برصاص مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، لدى قمع احتجاجات فلسطينية في محيط المسجد، مساء الثلاثاء.

وقال مراسل قناة “سكاي نيوز عربية” إن “الجيش الإسرائيلي أطلق الأعيرة المطاطية على الفلسطينيين في منطقة باب الأسباط، من بينهم خطيب المسجد الذي أصيب برصاصة مطاطية”. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن “طواقمه تعمل في المكان بسبب كثرة عدد المصابين”. ويعتصم الفلسطينيون عند باب الأسباط لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على وضع السلطات الإسرائيلية بوابات الكترونية على مداخل المسجد.

والأسباط هو أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة ولا يبتعد عن المسجد الأقصى سوى 50 مترا. وفرضت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة الجمعة في الأقصى، عقب عملية قتل فيها عسكريان إسرائيليان قبل أن تقتل قواتها منفذيها الثلاث من “عرب 48”.