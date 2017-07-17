نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة (الثلاثاء)، مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالكريم بن صالح المالكي، ومنسوبي فرع الهيئة.

واطلع سموه على ما يقوم به فرع الهيئة في المنطقة الشرقية من جهود لمباشرة بلاغات المواطنين المتعلقة بمخالفة الأنظمة أو شبهات الفساد، مشيداً سموه بما لمسه من منسوبي الفرع من اهتمام بمباشرة البلاغات ومتابعتها، داعياً إلى مزيد من التوعية بطرق وآليات الإبلاغ عن شبهات الفساد وتجاوز النظام، وتكثيف الجهود لتوعية العاملين في القطاع العام بالمخالفات التي يترتب عليها معاقبتهم بتهم الفساد، متمنياً لفرع الهيئة والعاملين فيها التوفيق للقيام بواجبهم.

من جهته عبر مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالكريم المالكي عن شكره وتقديره باسم منسوبي الفرع لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، مؤكداً العمل على تنفيذ توجيهات سموه ومنسوبي الفرع.