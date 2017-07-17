إمارة جازان : المشاهد الصادرة عن مشائخ القبائل غير نظامية

أكدت إمارة منطقة جازان مجدداً عدم صلاحية المشاهد التعريفية المتداولة بين عدد من الوافدين بهدف تسهيل تنقلاتهم والصادرة من بعض مشائخ وعرائف القبائل في المنطقة لكونهم غير مخولين نظاماً بمثل هذه الإجراءات مما يعرض الموقعين والمصادقين عليها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية .

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة ، محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والمبلغة لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية واضحة وصريحة وتقضي بإعتماد القبض على كل من يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة وإبعاده لبلاده مالم يكن لديه تصريح من الجهة المختصة (الأحوال المدنية ) يثبت بأن له معاملة مازالت تحت الإجراء ، مع ضرورة إحضار المشائخ والعرائف المتورطين في منح هذه المشاهد والنظر في وضعهم حسب الأنظمة والتعليمات.