 إمارة جازان : المشاهد الصادرة عن مشائخ القبائل غير نظامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إمارة جازان : المشاهد الصادرة عن مشائخ القبائل غير نظامية سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية السودان قتلى وجرحى في انفجار بمخيم الركبان للاجئين السوريين الحميداني الى المرتبة الثانية عشر نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع ترقية زامل بن مناحي رئيس الاخوياءبإمارة منطقة الرياض الي المرتبة الحادية عشر إصابة خطيب المسجد الأقصى برصاص جيش الاحتلال صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض “الإندبندنت”: قطر قد تصبح مثل اليمن في الوقت القريب إذا لم ينته الحصار الخليجي المفروض عليها روسيا تثير قلق “الانقلابيين” في صنعاء بإجلاء رعاياها ناسا تحذر: انفجار فائق الشدة يهز الشمس وينعكس على كوكبنا الأردن يدرس سحب سفيره من تل أبيب

إمارة جازان : المشاهد الصادرة عن مشائخ القبائل غير نظامية

إمارة جازان : المشاهد الصادرة عن مشائخ القبائل غير نظامية
المناطق - جازان - أمل بهكلي

أكدت إمارة منطقة جازان مجدداً عدم صلاحية المشاهد التعريفية المتداولة بين عدد من الوافدين بهدف تسهيل تنقلاتهم والصادرة من بعض مشائخ وعرائف القبائل في المنطقة لكونهم غير مخولين نظاماً بمثل هذه الإجراءات مما يعرض الموقعين والمصادقين عليها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية  .
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة ، محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والمبلغة لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية واضحة وصريحة وتقضي بإعتماد القبض على كل من يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة وإبعاده لبلاده مالم يكن لديه تصريح من الجهة المختصة  (الأحوال المدنية ) يثبت بأن له معاملة مازالت تحت الإجراء  ، مع ضرورة إحضار المشائخ والعرائف المتورطين في منح هذه المشاهد والنظر في وضعهم حسب الأنظمة والتعليمات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>