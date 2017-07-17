 اشاد بجهود منسوبي القوات المسلحة والقطاعات العسكرية  الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اشاد بجهود منسوبي القوات المسلحة والقطاعات العسكرية  الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المعين إمارة جازان : المشاهد الصادرة عن مشائخ القبائل غير نظامية سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية السودان قتلى وجرحى في انفجار بمخيم الركبان للاجئين السوريين الحميداني الى المرتبة الثانية عشر نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع ترقية زامل بن مناحي رئيس الاخوياءبإمارة منطقة الرياض الي المرتبة الحادية عشر إصابة خطيب المسجد الأقصى برصاص جيش الاحتلال صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض “الإندبندنت”: قطر قد تصبح مثل اليمن في الوقت القريب إذا لم ينته الحصار الخليجي المفروض عليها روسيا تثير قلق “الانقلابيين” في صنعاء بإجلاء رعاياها ناسا تحذر: انفجار فائق الشدة يهز الشمس وينعكس على كوكبنا

اشاد بجهود منسوبي القوات المسلحة والقطاعات العسكرية  الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المعين

اشاد بجهود منسوبي القوات المسلحة والقطاعات العسكرية  الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المعين
المناطق - جازان - أمل بهكلي

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بجهود القوات المسلحة وبما تبذله من دور كبير وتضحيات في المنطقة والحد الجنوبي للتصدي لكل من يقترب من حدود المملكة، جاء ذلك خلال استقباله قائد قوة جازان اللواء الركن ناصر بن سعيد الأحمري بمكتبه بالإمارة اليوم وذلك بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

ورحّب سمو أمير جازان ، في بداية الاستقبال ،  باللواء الأحمري ، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان ولجميع زملائه أفراد القوة ، مثمنا دور قائد القوة السابق اللواء الركن عمير بن عوضة العمري خلال فترة عمله .

منوها سموه بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر ، عن اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية ، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن وحدوده والذي يتطلب مضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن .

من جهته عبر اللواء الأحمري عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن احمد السديري وقائد قوة جازان السابق اللواء الركن عمير بن عوضة العمري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>