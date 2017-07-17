اشاد بجهود منسوبي القوات المسلحة والقطاعات العسكرية  الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المعين

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بجهود القوات المسلحة وبما تبذله من دور كبير وتضحيات في المنطقة والحد الجنوبي للتصدي لكل من يقترب من حدود المملكة، جاء ذلك خلال استقباله قائد قوة جازان اللواء الركن ناصر بن سعيد الأحمري بمكتبه بالإمارة اليوم وذلك بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

ورحّب سمو أمير جازان ، في بداية الاستقبال ، باللواء الأحمري ، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان ولجميع زملائه أفراد القوة ، مثمنا دور قائد القوة السابق اللواء الركن عمير بن عوضة العمري خلال فترة عمله .

منوها سموه بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر ، عن اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية ، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن وحدوده والذي يتطلب مضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن .

من جهته عبر اللواء الأحمري عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن احمد السديري وقائد قوة جازان السابق اللواء الركن عمير بن عوضة العمري.