 الصحة العالمية: 1800 حالة وفاة بسبب “الكوليرا” في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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الصحة العالمية: 1800 حالة وفاة بسبب “الكوليرا” في اليمن

الصحة العالمية: 1800 حالة وفاة بسبب “الكوليرا” في اليمن
المناطق - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن “حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي”.

وقالت المنظمة في تقرير لها “إنه في الفترة من 27 أبريل الماضي وحتى 17 يوليو أبلغ عن وجود 356 ألفاً و591 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، بحسب ما أوردته صحيفة “الرياض” السعودية.

وأضاف التقرير أنه في الفترة نفسها تم تسجيل 1802 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، بفارق 12 حالة عن الأعداد المعلنة الاثنين.

وبحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضرراً هي العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، وعمران، وإب، بنسبة 53.9 ٪ من حالات الإصابة، وبإجمالي 192 ألفا و488 حالة من حالات الإصابة.

فيما ظلت محافظة حجة على رأس قائمة أكثر المحافظات في عدد الوفيات بـ 346 حالة ثم إب 231 والحديدة 210 وتعز 159 وعمران 149 حالة وفاة، ثم بقية المحافظات.

وينتشر المرض في 21 محافظة يمنية من أصل 22، ولا تزال محافظة أرخبيل سقطرى هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم فيها تسجيل أي إصابات.

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