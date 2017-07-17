استجابةً لطلب المملكة.. السودان يوافق على استمرار التواصل الإيجابي مع أمريكا لرفع العقوبات

وافق الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، الذي يزور السعودية حاليًّا، على استمرار التواصل الإيجابي مع الحكومة الأمريكية استجابةً لطلب قيادة المملكة من أجل الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على بلاده.

وأشاد الرئيس، حسب بيان للرئاسة السودانية، الثلاثاء، بالعلاقات التي تربط بلاده مع المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها متميزة وقوية، معبرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة المسلمين، وشكره لها على دعمها المستمر للسودان في كافة المجالات.

وشكر قيادة المملكة على الجهود التي بذلتها لتحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر البيان: “في هذا الإطار واستجابة لطلب قيادة المملكة العربية السعودية وافق الرئيس عمر البشير بالاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة والأجهزة الرسمية الأمريكية خلال الفترة القادمة من أجل الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على السودان بالإضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحل كافة الإشكالات القائمة بين البلدين، وشكر الرئيس قيادة المملكة على تلك الجهود”.

ووفقًا للبيان، أكد الجانبان أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وتمويله باعتباره يمثل الخطر الأكبر على المجتمعات المسالمة في كل أنحاء العالم، وأكدا التزامهما بكل القرارات الدولية في هذا الشأن.