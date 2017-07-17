 (فيديو) “الفيضانات” تغرق إسطنبول في الفوضى.. المياه تملأ الشوارع والأنفاق وخطوط المترو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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(فيديو) “الفيضانات” تغرق إسطنبول في الفوضى.. المياه تملأ الشوارع والأنفاق وخطوط المترو

المناطق - وكالات

تسببت أمطار غزيرة في فيضانات في إسطنبول، وأغرقت الشوارع والأنفاق وخطوط مترو الأنفاق وتسببت في فوضى كبيرة بالمدينة.

وتقطعت السبل بالعديد من السيارات جراء مياه الفيضان، وأظهرت لقطات تلفزيونية طاقم إنقاذ وهو يدخل نفقا في زورق مطاطي لمساعدة أشخاص عالقين فيه.

وقالت وكالة دوغان الخاصة إن أشخاصا عالقين في منازلهم بسبب الفيضانات في منطقة سيليفري، وهي أحد الأسوأ تضررا، تمت مساعدتهم بزوارق مطاطية أيضا.

وأغلق نفق يوراسيا الرابط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من إسطنبول تحت مضيق البوسفور، مؤقتا أمام حركة المرور. وحثت السلطات السكان على تجنب السفر إلا للضرورة القصوى.

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