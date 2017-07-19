بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز

حققت قوات الجيش اليمني بمساندة قوات التحالف العربي، تقدماً جديداً، غرب محافظة تعز خلال معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تحت غطاء جوي من طيران التحالف، حيث أحرزت تقدماً في عزلة الهاملي بمديرية موزع غرب تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن “قوات الجيش اليمني المسنودة بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف العربي، تمكنت من قطع خط تعز الحديدة شمال معسكر خالد بن الوليد، وسيطرت على قرية السوهرة بعد السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع وسط خسائر فادحة للمليشيات الانقلابية في المعدات والأرواح”.

وأضاف المصدر أن “قوات الجيش اليمني سيطرت على جسر الهاملي ومنطقة السوهرة والسلاطنة، وتمكنت من التقدم والوصول إلى مزرعة سابحة الواقعة على الخط الرئيسي الواصل بين مفرق المخا والحديدة”.

وبحسب المصدر فإن “طائرات التحالف العربي شنت أكثر من 30 غارة جوية على مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية، شمال وغرب معسكر خالد بن الوليد، كما دمرت 3 مخازن أسلحة في هيجة سابحة الواقعة، جنوب مزرعة سابحة”.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا الانقلابية فرت من مواقعها دون أي مقاومة، مؤكداً مقتل وجرح العشرات في صفوف المليشيا الانقلابية جراء المعارك.