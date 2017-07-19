احذروا.. بدائل السكر لا تنقص الوزن ولها مخاطر صحية

خلصت دراسة كندية حديثة إلى أن الاستخدام طويل الأمد للمحليات الصناعية أو بدائل السكر، يزيد من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب على المدى الطويل .

وشارك في الدراسة أكثر من 4000 ألف شخص، واستمرت حوالي 10 سنوات، ونشرت نتائجها في دورية الجمعية الطبية الكندية.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود صلة بين طول فترة تناول المحليات الصناعية ومخاطر زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، إضافة إلى أن المحليات الصناعية لم يكن لها أي أثر يذكر على فقدان الوزن، وهو الغرض الذي تؤخذ من أجله تلك المحليات.

يذكر أن هذه الدراسة أجراها باحثون بكلية العلوم الصحية بجامعة مانيتوبا الكندية، حيث درس الباحثون تأثير عدد من بدائل السكر مثل “أسبرتام”، وهو من الحوامض الأمينية المصنّعة من حامض “الأسبارتيك” ومادة “الفينيلالاناين”، بالإضافة إلى “السكرالوز” وهو محل صناعي منخفض السعرات الحراري، وإحدى المُحليات الصناعية التي تنتج من نبات “ستيفيا”.