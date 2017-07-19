 ولي العهد يبحث مع وزير الداخلية العراقي جهود مكافحة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يبحث مع وزير الداخلية العراقي جهود مكافحة الإرهاب

ولي العهد يبحث مع وزير الداخلية العراقي جهود مكافحة الإرهاب
المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، مساء اليوم، مع معالي وزير الداخلية العراقي قاسم محمد الأعرجي.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، والوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي .

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