خادم الحرمين يطلع على عرض لمشروع الفيصلية السكني والإداري بمكة المكرمة

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة اليوم على مجسم وعرض مرئي لمشروع الفيصلية السكني والإداري بمنطقة مكة المكرمة، والذي رفعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث شاهد – حفظه الله – أهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها المشروع للمنطقة .

ووجه خادم الحرمين الشريفين بتسمية المشروع بالفيصلية بعد أن كان مسماه السلمانية تقديرا وعرفنا منه – حفظه الله – باهتمام الملك فيصل – رحمه الله – بمنطقة مكة المكرمة .

وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كلمة قال فيها ” أنا شاكر للأمير خالد جهوده في مكة وتطوير المنطقة ككل، وهذه المدينة ضمن التطوير بين مكة وجدة، وليس غريبا عن خالد فوالده الملك فيصل -رحمه الله – كان نائب الملك في الحجاز، وهذا دليل على اهتمام هذه الدولة بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة.

ويشرفني كما تشرف من قبلي أن نكون خداماً للحرمين الشريفين، ومن خدم الحرمين الشريفين خدم الإسلام والمسلمين.

وأضاف – حفظه الله – : بلدنا والحمدلله منطلق الإسلام ومنطلق العروبة وشرفنا الله بأن أنزل كتابه على نبي عربي، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويوفق الأمير خالد كما هو موفق دائما لخدمة دينه وبلاده وشعبه”.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وحضر عرض المشروع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب امير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور صالح بن طاهر بنتن، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، وأمين محافظة الطائف المكلف المهندس محمد بن هميل آل هميل، والأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.