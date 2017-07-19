 شاهد.. على غرار ما حدث للواء عسيري.. محاولة اعتداء على الوزير “قرقاش” في لندن من بلطجية مأجورين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. على غرار ما حدث للواء عسيري.. محاولة اعتداء على الوزير “قرقاش” في لندن من بلطجية مأجورين خادم الحرمين يطلع على عرض لمشروع الفيصلية السكني والإداري بمكة المكرمة ولي العهد يبحث مع وزير الداخلية العراقي جهود مكافحة الإرهاب رجل أمن يؤيد “داعش”.. و”النيابة” تتهمه بخيانة الأمانة وتطالب بأقصى العقوبات احذروا.. بدائل السكر لا تنقص الوزن ولها مخاطر صحية موجة تصحيح لإيجارات المساكن.. 5 متغيرات ستتراجع بالأسعار أولها “رسوم المرافقين” بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز 7 – 8 آلاف ريال تكلفة استقدام العاملة الكمبودية.. والأجر الشهري 700 ريال (فيديو) “الفيضانات” تغرق إسطنبول في الفوضى.. المياه تملأ الشوارع والأنفاق وخطوط المترو استجابةً لطلب المملكة.. السودان يوافق على استمرار التواصل الإيجابي مع أمريكا لرفع العقوبات الضغوط النفسية و”شيخوخة الدماغ”.. دراسة جديدة صادمة ! الصحة العالمية: 1800 حالة وفاة بسبب “الكوليرا” في اليمن

شاهد.. على غرار ما حدث للواء عسيري.. محاولة اعتداء على الوزير “قرقاش” في لندن من بلطجية مأجورين

المناطق - وكالات

أظهرت لقطات فيديو محاولة اعتداء وتلفظ سافر على وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أثناء دخوله قاعة تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية لندن من قبل ثلاثة متجمهرين من الواضح أنهم بلطجية مأجورين عمدا من قبل جهات قطرية.

وبحسب ما أظهره الفيديو الذي نقلته “عكاظ”، كان من بين هؤلاء المهاجمين موسى عبد علي الذي سحبت جنسيته البحرينية عام 2012 لإضراره بأمن الدولة في البحرين، وهو ذات الشخص الذي تهجم لفظيا مع عناصر إيرانية على اللواء أحمد عسيري في لندن قبل أشهر قليلة.

وبدورها المؤدلج المعهود، قامت قناة “الجزيرة” بالترويج للفيديو، زاعمة أن مهاجمي الوزير الإماراتي أنور قرقاش مجرد محتجين على السياسات الإماراتية، في حين أن المؤكد والواضح تماما أنها عملية مدبرة ومفتعلة عمدا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>