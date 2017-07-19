 شاهد.. قصة إصرار ملهمة لضابط سعودي تسبب حادث في إعاقته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. قصة إصرار ملهمة لضابط سعودي تسبب حادث في إعاقته شاهد.. على غرار ما حدث للواء عسيري.. محاولة اعتداء على الوزير “قرقاش” في لندن من بلطجية مأجورين خادم الحرمين يطلع على عرض لمشروع الفيصلية السكني والإداري بمكة المكرمة ولي العهد يبحث مع وزير الداخلية العراقي جهود مكافحة الإرهاب رجل أمن يؤيد “داعش”.. و”النيابة” تتهمه بخيانة الأمانة وتطالب بأقصى العقوبات احذروا.. بدائل السكر لا تنقص الوزن ولها مخاطر صحية موجة تصحيح لإيجارات المساكن.. 5 متغيرات ستتراجع بالأسعار أولها “رسوم المرافقين” بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز 7 – 8 آلاف ريال تكلفة استقدام العاملة الكمبودية.. والأجر الشهري 700 ريال (فيديو) “الفيضانات” تغرق إسطنبول في الفوضى.. المياه تملأ الشوارع والأنفاق وخطوط المترو استجابةً لطلب المملكة.. السودان يوافق على استمرار التواصل الإيجابي مع أمريكا لرفع العقوبات الضغوط النفسية و”شيخوخة الدماغ”.. دراسة جديدة صادمة !

شاهد.. قصة إصرار ملهمة لضابط سعودي تسبب حادث في إعاقته

المناطق – الرياض

المواطن محمد الشريف.. هو قصة إصرار ملهمة في التغلب على الإعاقة وتجاوزها بتقديم المساعدة للآخرين، وذلك بعد أن تخطى مرحلة صعبة جدا في حياته.

وفي القصة التي رواها، أنه كان ضابطا لكن أصيب بإعاقة في حادث، لينتقل بعدها إلى مرحلة كان يظنها النهاية، إلا أنه مع مرور الوقت استطاع أن يتغلب عليها.

وخلال عدة السنوات، تمكن من النجاح وإيجاد وظيفة وهي أن يكون ملهما للآخرين، ثم سافر إلى الخارج لتدريب ذوي الإعاقة كما حصل على رخصة طيران، وغيرها من الإنجازات التي يصعب على الإنسان غير المصاب تحقيقها.

كما حاز الشريف على عدة جوئز، كان آخرها جائزة الأكثر إصراراً في المملكة، كما صار مدرب معتمد في تطوير الذات والتحفيز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>