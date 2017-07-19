شاهد.. قصة إصرار ملهمة لضابط سعودي تسبب حادث في إعاقته

المواطن محمد الشريف.. هو قصة إصرار ملهمة في التغلب على الإعاقة وتجاوزها بتقديم المساعدة للآخرين، وذلك بعد أن تخطى مرحلة صعبة جدا في حياته.

وفي القصة التي رواها، أنه كان ضابطا لكن أصيب بإعاقة في حادث، لينتقل بعدها إلى مرحلة كان يظنها النهاية، إلا أنه مع مرور الوقت استطاع أن يتغلب عليها.

وخلال عدة السنوات، تمكن من النجاح وإيجاد وظيفة وهي أن يكون ملهما للآخرين، ثم سافر إلى الخارج لتدريب ذوي الإعاقة كما حصل على رخصة طيران، وغيرها من الإنجازات التي يصعب على الإنسان غير المصاب تحقيقها.

كما حاز الشريف على عدة جوئز، كان آخرها جائزة الأكثر إصراراً في المملكة، كما صار مدرب معتمد في تطوير الذات والتحفيز.