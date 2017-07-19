 المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 26 ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 26 )

المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 26 )
المناطق- عسير

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ٢٦ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد ناقش المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذ القرارات اللازمة حيالها ومنها :
– استثمار بعض الحدائق لتقديم خدمة افضل.
– مخاطبة الأمانة لتكليف مؤسسة النظافة بتامين سيارات لنقل عمال النظافة الى الاشارات كل 4 ساعات لما لاحظه المجلس من تواجد عدد من عمال النظافه بشكل دائم عند الإشارات المروريه وقيامهم بالتسول
– مناقشة عدد من مقترحات المواطنين
– التنسيق لزيارة بعض الجهات الحكومية
– اقرار زيارة عدد من المشاريع المتعثرة ( مشروع الطائرة – مشروع الطريق النافذ من الحزام الى مستشفى عسير- جسر لبنان – مشروع كوبري الكهرباء والصناعية – مشروع الحريضة )
– الية تطبيق مبادرة تنفيذ المباني بالتزامن مع تنفيذالاشتراطات حسب تعميم الوزارة
– اقتراح الوقوف على غدير المحتطبة صوت المجلس على مخاطبة الامانه اولا لمعرفة ما لديها
– اعتماد مخطط.
– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها

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