المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 26 )

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ٢٦ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد ناقش المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذ القرارات اللازمة حيالها ومنها :

– استثمار بعض الحدائق لتقديم خدمة افضل.

– مخاطبة الأمانة لتكليف مؤسسة النظافة بتامين سيارات لنقل عمال النظافة الى الاشارات كل 4 ساعات لما لاحظه المجلس من تواجد عدد من عمال النظافه بشكل دائم عند الإشارات المروريه وقيامهم بالتسول

– مناقشة عدد من مقترحات المواطنين

– التنسيق لزيارة بعض الجهات الحكومية

– اقرار زيارة عدد من المشاريع المتعثرة ( مشروع الطائرة – مشروع الطريق النافذ من الحزام الى مستشفى عسير- جسر لبنان – مشروع كوبري الكهرباء والصناعية – مشروع الحريضة )

– الية تطبيق مبادرة تنفيذ المباني بالتزامن مع تنفيذالاشتراطات حسب تعميم الوزارة

– اقتراح الوقوف على غدير المحتطبة صوت المجلس على مخاطبة الامانه اولا لمعرفة ما لديها

– اعتماد مخطط.

– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها