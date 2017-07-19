الأمير منصور بن مقرن يثمن جهود جمعية حفظ النعمة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير , بالجهود التي تقدمها جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير (شكر) , وأثنى سموه على دور الجمعية الذي يسعى إلى توعية وتثقيف المجتمع في مجال الحفاظ على النعم , وعدم الإسراف في استخدامها ، مؤكدا سموه على أهمية تعاون المجتمع , للحد من ظاهرة الهدر و الإسراف في الطعام .

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة , رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير (شكر) , الشيخ عثمان بن محمد البشري , و نائب رئيس الجمعية , الشيخ عبدالعزيز بن سعيد المطوع , كما استمع سموه خلال اللقاء على شرح موجز عن أهم أهداف وأنشطة وانجازات الجمعية .

و في نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الشكر والتقدير لسمو نائب أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة .