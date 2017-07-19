 الأمير منصور بن مقرن يثمن جهود جمعية حفظ النعمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير منصور بن مقرن يثمن جهود جمعية حفظ النعمة

الأمير منصور بن مقرن يثمن جهود جمعية حفظ النعمة
المناطق - عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير , بالجهود التي تقدمها جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير (شكر) , وأثنى سموه على دور الجمعية الذي يسعى إلى توعية وتثقيف المجتمع في مجال الحفاظ على النعم , وعدم الإسراف في استخدامها ، مؤكدا سموه على أهمية تعاون المجتمع , للحد من ظاهرة الهدر و الإسراف في الطعام .
جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة , رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير (شكر) , الشيخ عثمان بن محمد البشري , و نائب رئيس الجمعية , الشيخ عبدالعزيز بن سعيد المطوع , كما استمع سموه خلال اللقاء على شرح موجز عن أهم أهداف وأنشطة وانجازات الجمعية .
و في نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الشكر والتقدير لسمو نائب أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة .

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