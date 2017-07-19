نادي فطن الصيفي للبنين بحقل يواصل فعالياته

يواصل نادي فطن النوعي الصيفي للبنين بمحافظة حقل نشاطاته وفعالياته التي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة ستة أسابيع بمقر مدرسة الوليد بن عبادة المتوسطة ويشهد النادي إقبالاً كبيراً من الطلاب حيث بلغ عدد المسجلين حتى الآن أكثر من ٢٠٤ طالباً من جميع المراحل التعليمية ونفذ النادي مساء أمس وأمس الأول عدداً من الدورات التدريبية التي تستهدف الطلاب شملت دورة حل المشكلات قدمها المدرب أحمد عودة العمراني وأستفاد منها 55طالبا في المرحلة الابتدائية ودورة الوعي الذاتي قدمها خبير برنامج فطن د.ضيف الله العطوي شارك بها 20طالباً في المرحلة المتوسطة والثانوية ودورة السلوك التوكيدي قدمها ميسر برنامج فطن نايف سالم العمراني واستفاد منها 35 طالباً في المرحلة المتوسطة كما يقدم النادي لمرتاديه عدداً من البرامج والأنشطة اليومية في المجال الرياضي والترفيهي والتطوعي.

وأكد المديرالعام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على النادي ابراهيم بن حسين العُمري على أهمية الاهتمام بنوعية البرامج المقدمة من قبل مدربي وخبراء برنامج فطن والتى تعنى بتكوين الاتجاهات الإيجابية وتنمية الذات لأبنائنا الطلاب مما يؤدي لوقايتهم من الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة وتعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية مشيراً إلى الدور المأمول من أندية فطن الصيفية في بناء قنوات اتصال فاعلة مع المجتمع المحلي، الجدير بذكره بأن محافظ حقل سعد السديري افتتح يوم الاحد الماضي نادي فطن بحضور ممثل الادارة لتعليم تبوك خالد السحلي.