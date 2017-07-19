ترامب يعيّن الدبلوماسي هانتسمان سفيرا لدى موسكو

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء السياسي والدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيرا لدى موسكو، كما اعلن البيت الابيض. وهانتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه (غرب) والذي كان الرئيس السابق باراك اوباما عيّنه سفيرا في الصين بين العامين 2009 و2011، خدم ايضا كسفير لدى سنغافورة. وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان “المسيرة المهنية للحاكم جون هانتسمان كانت متميّزة كرجل سياسي وكدبلوماسي وكرجل أعمال”. ولفت البيان الى ان هانتسمان يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة ابحاث متخصصة في الشؤون الخارجية في “اتلانتيك كاونسيل” اضافة الى ترؤسه منظمة هانتسمان لمكافحة السرطان.

ولا يزال هذا التعيين بحاجة الى مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وهانتسمان (57 عاما) الذي انتخب حاكم لولاية يوتاه مرتين تولى ايضا مناصب رفيعة في وزارة التجارة. وفي القطاع الخاص تولى هانتسمان مراكز في مجالس ادارة العديد من كبريات الشركات مثل هيلتون وشيفرون وفورد موتورز وكاتربيلار. وهو متزوج وأب لسبعة ابناء. ويأتي تعيينه على رأس البعثة الدبلوماسية الاميركية في موسكو في غمرة التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية واحتمال تورط افراد من حملة ترامب في هذا التدخل.