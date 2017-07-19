 ترامب يعيّن الدبلوماسي هانتسمان سفيرا لدى موسكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدكتور علي النملة يحل ضيفاً على خيمة أبها الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في اليمن غالاكسي إس 8 “بنصف السعر” حتى نهاية الشهر إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات قرب الأقصى الجبير: جهود المملكة مستمرة لرفع العقوبات عن السودان ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية ترامب يعيّن الدبلوماسي هانتسمان سفيرا لدى موسكو الأمير منصور بن مقرن يثمن جهود جمعية حفظ النعمة المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 26 ) نادي فطن الصيفي للبنين بحقل يواصل فعالياته شاهد.. قصة إصرار ملهمة لضابط سعودي تسبب حادث في إعاقته شاهد.. على غرار ما حدث للواء عسيري.. محاولة اعتداء على الوزير “قرقاش” في لندن من بلطجية مأجورين

ترامب يعيّن الدبلوماسي هانتسمان سفيرا لدى موسكو

ترامب يعيّن الدبلوماسي هانتسمان سفيرا لدى موسكو
المناطق - وكالات

  عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء السياسي والدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيرا لدى موسكو، كما اعلن البيت الابيض. وهانتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه (غرب) والذي كان الرئيس السابق باراك اوباما عيّنه سفيرا في الصين بين العامين 2009 و2011، خدم ايضا كسفير لدى سنغافورة. وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان “المسيرة المهنية للحاكم جون هانتسمان كانت متميّزة كرجل سياسي وكدبلوماسي وكرجل أعمال”. ولفت البيان الى ان هانتسمان يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة ابحاث متخصصة في الشؤون الخارجية في “اتلانتيك كاونسيل” اضافة الى ترؤسه منظمة هانتسمان لمكافحة السرطان.
ولا يزال هذا التعيين بحاجة الى مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وهانتسمان (57 عاما) الذي انتخب حاكم لولاية يوتاه مرتين تولى ايضا مناصب رفيعة في وزارة التجارة. وفي القطاع الخاص تولى هانتسمان مراكز في مجالس ادارة العديد من كبريات الشركات مثل هيلتون وشيفرون وفورد موتورز وكاتربيلار. وهو متزوج وأب لسبعة ابناء. ويأتي تعيينه على رأس البعثة الدبلوماسية الاميركية في موسكو في غمرة التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية واحتمال تورط افراد من حملة ترامب في هذا التدخل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>