 ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – ، في جدة ، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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