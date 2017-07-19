ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – ، في جدة ، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية .

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.