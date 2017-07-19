إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات قرب الأقصى

أصيب 34 فلسطينيا خلال مواجهات بين المصلين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي أمام بابي الأسباط وحطة في القدس المحتلة من بينهم خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له إن 14 مصابا تم نقلهم إلى المستشفى من بينهم شاب اصيب برصاصة في الصدر وحالته خطيرة موضحا أن 20 اصابة تم علاجها ميدانيا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على سيارة اسعاف بقنبلة صوت وعلى أحد طواقمه.

وذكر نجل الشيخ صبري أن والده أصيب بنزيف في الرأس جراء الاعتداء عليه بالهروات من قبل جنود الاحتلال مشيرا إلى أنه غادر المستشفى بعد تلقي العلاج.

وهاجمت شرطة الاحتلال المصلين بعد انتهائهم من صلاة العشاء مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت واعتدت عليهم بالهروات.