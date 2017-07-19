 الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في اليمن

الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في اليمن
المناطق - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن حالات الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة، فيما بلغت الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا 356 ألفا و591 حالة.
وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أنها سجلت تراجعًا نسبيًا في أعداد حالات الوفيات بالكوليرا مع دخول الوباء أسبوعه الـ12 منذ تفشيه في 27 أبريل الماضي.

وبحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضررا هي العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، وعمران، وإب.

فيما ظلت محافظة حجة على رأس قائمة أكثر المحافظات في عدد الوفيات بـ346 حالة ثم إبـ231 والحديدة 210 وتعز 159 وعمران 149 حالة وفاة، ثم بقية المحافظات.

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