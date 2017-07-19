الدكتور علي النملة يحل ضيفاً على خيمة أبها

وشهدت الخيمة حضورا كبيرا في ثاني أيامها منذ بداية فعالياتها بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشر مساء، وشملت فعاليات عدة في خيمة البيت التراثي، وفي خيمة الفعاليات الرئيسية وبرنامج آفاق طبية للدكتور عبدالله البشري، أعقب ذلك برنامج سمر الذي تقدمه فرقة فرحة وتتكون من مجموعة من المبدعين والنجوم، كما قُدم في خيمة الأشبال برنامج قيم و آداب وبرنامج ترفيهي يحتوي على مسابقات وعروض، أما في الجانب النسائي فشهدت الخيمة الرئيسية للنساء برنامج “قلوب مضيئة” و”إجازتي إنجاز” لجميلة الغامدي و نورة الصد وعرض مسرحي ودورة مبادئ صيانة أجهزة الجوال لخيرية القحطاني.

وشهدت الخيمة إشهار إسلام ٣ أشخاص من الجالية الفلبينية و٦ من النساء، وقد لقنهم الشهادة رئيس مجلس الإدارة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور عبدالله أبو عشي، وتكريمهم بجوائز من إدارة الخيمة.

وشهدت الخيمة زيارة مدير جامعة المك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومدير جوازات منطقة عسير العميد سعيد إبراهيم الخالدي.