 طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة

طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأربعاء” أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والطقس معتدلاً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة والطائف.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن معظم مناطق المملكة ستبقى حارة، فيما سيكون شرق وشمال شرق المملكة شديد الحرارة.

وأبانت أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على الحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، وكذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

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