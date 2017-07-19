 الذهب إلى أعلى مستوى مع هبوط الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الذهب إلى أعلى مستوى مع هبوط الدولار

الذهب إلى أعلى مستوى مع هبوط الدولار
رويترز

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوعين بدعم من توقعات بارتفاع الطلب في السوق الحاضرة وهبوط الدولار مع انحسار التوقعات بزيادة وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في عشرة أشهر أمام سلة عملات وهو ما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى بما يدعم الطلب.

وهبط الدولار بسبب تراجع الثقة في سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمخاوف المتعلقة بتشديد السياسات النقدية لبنوك مركزية في الخارج.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة إلى 1242.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 30 يونيو حزيران عند 1244.30 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 1241.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.4 في المئة إلى16.29 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين عند16.34 دولار للأوقية.

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