 نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ

نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ
المناطق - عادل الزهراني
ضمن توجيهات مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بتفعيل البرامج الثقافية والمعرفية بالدور الإيوائية نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف برنامج زيارة للنزلاء بسوق عكاظ وقد  اطلع النزلاء من خلاله على جميع المعارض التاريخية والمسرحية والثقافية  رافقهم بالزيارة مسؤول العلاقات العامة والاعلام بفروع العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف أ.حاتم العبادي وعدد من الموظفين بالمركز .
وتم خلال الزيارة أيضا  استضافة جمعية الثقافه والفنون للنزلاء بمسرح الفنون الشعبيه بعكاظ.
وقد  استمتع  النزلاء بما شاهدوه من فعاليات وبرامج  ومعارض  وجادة  عكاظ  والفنون  التشكيلية  وغيرها.
الجدير بالذكر  ان  مركز  التأهيل  الشامل  يقدم  العديد من  البرامج  والفعاليات  المجتمعية  التي  تؤثر  إيجابا  على  نزلاء  المركز

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