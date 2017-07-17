 انفجار فائق الشدة يهز الشمس وينعكس على الأرض “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انفجار فائق الشدة يهز الشمس وينعكس على الأرض “فيديو” رغم إمكانياته الجديدة.. هل يستحق آيفون 8 هذا الثمن الباهظ حقاً؟ الإعلام الأمريكي يتحدث عن “لقاء سري” بين بوتين وترامب والأخير يوضح نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ الذهب إلى أعلى مستوى مع هبوط الدولار البحرين تضبط جماعة إرهابية تلقت دعما من حزب الله البرازيلي “دي سوزا” أهلاوي لموسمين العثور على جثتي زوجين اختفيا منذ 75 سنة في جبال الألب “صور” “مكافحة المخدرات”: غاز الهيليوم قد يسبب انفجار السيارة واستنشاقه قد يؤدي للموت المفاجئ طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة الدكتور علي النملة يحل ضيفاً على خيمة أبها الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في اليمن

انفجار فائق الشدة يهز الشمس وينعكس على الأرض “فيديو”

انفجار فائق الشدة يهز الشمس وينعكس على الأرض “فيديو”
المناطق - وكالات

لفت انفجار قوي وقع في تاج الشمس أنظار العلماء في العالم كله، يوم الأحد 16 يوليو.

وقال العلماء في وكالة “ناسا” الأمريكية إن سطوع الشمس ازداد بنسبة 5% لمدة دقائق. ومن المتوقع أن يؤثر الانفجار على الأرض، حيث يمكن أن تحدث عواصف وزلازل شديدة.

وجاء في قناة فيديو BPEarthWatch على يوتيوب أن علماء الفلك في ناسا تنبؤوا بأن يشهد تاج الشمس انبعاثا عملاقا. وقد لاحظ الخبراء أن الاضطرابات هذه تخلف آثارها على الأرض.

ولا يستبعد العلماء أن تحدث اضطرابات في الجهد الكهربائي، والتشويش على الإشارات اللاسلكية عند بلوغ آثار الانفجار سطح الأرض.

أما الأطباء فينصحون مرضى القلب بالاستعداد لهذه التأثيرات، بتوفير الأدوية التي يحتاجونها، وتجهيز هاتف لاستدعاء الطبيب في الحالات الطارئة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>