 مرسيدس تسحب 3 ملايين سيارة في أوروبا بسبب الانبعاثات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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مرسيدس تسحب 3 ملايين سيارة في أوروبا بسبب الانبعاثات

مرسيدس تسحب 3 ملايين سيارة في أوروبا بسبب الانبعاثات
المناطق - وكالات

أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات أنها استدعت طوعا ثلاثة ملايين سيارة تعمل بوقود الديزل في أوروبا لتحسين أداء الانبعاثات.
تقول الشركة التي تتخذ من شتوتغارت مقرا لها وتصنع سيارات مرسيدس بنز الفاخرة، إنها تتخذ تلك الخطوة لطمأنة السائقين وتعزيز الثقة في تكنولوجيا وقود الديزل.

تحور شكوك حول وقود الديزل منذ اعتراف الشركة المنافسة لدايملر، فولكسفاغن، بتزويد مركباتها ببرمجيات غير قانونية لاجتياز اختبارات الانبعاثات.

وقال ديتر تسيتشه، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، اليوم الثلاثاء إن “النقاش العام حول محركات الديزل يخلق حالة من عدم اليقين وخاصة بالنسبة لعملائنا”.

وستشمل عملية الاستدعاء جميع المركبات تقريبا التي صنعت بموجب معايير الانبعاثات فئة “يورو 5″ و”يورو 6” وستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت الشركة إن ذلك سوف يكلفها 220 مليون يورو (254.21 مليون دولار)، ولكن العملاء لن يدفعوا أي شيء.

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