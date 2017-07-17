 عمة مدير العلاقات العامة بعمل منطقة مكة المكرمة في ذمة الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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عمة مدير العلاقات العامة بعمل منطقة مكة المكرمة في ذمة الله

عمة مدير العلاقات العامة بعمل منطقة مكة المكرمة في ذمة الله
المناطق - جدة
انتقلت إلى رحمه الله تعالى عمة الاستاذ  أحمد الغامدي  مدير عام العلاقات العامة والاعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  بمنطقه مكة المكرمة  مساء البارحة وستوارى  الثرى  في  مقبرة  القريع  ببلجرشي  بعد صلاة  عصر  اليوم  الاربعاء  ….
والفقيدة الغالية والدة  كلاً من الاستاذ مرضي على المرضي عريفه القريع والموظف ببلديه بلجرشي ومحمد من منسوبي المحكمه الكبرى بجدة  .
ويتقبل  العزاء  في  الوالدة الغاليه   بمنزلهم  بالقريع  ببلجرشي   …
أوعلى  جوال  ..
مرضي
050 764 6662
أحمد
0569459210
محمد
050 569 5717
ونسأل الله  تعالى  ان  يغفر  لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من  الجنه  ويلهم  اَهلها وذويها الصبر والسلوان
إنَّا لله  وإنا إليه راجعون

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