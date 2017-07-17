عمة مدير العلاقات العامة بعمل منطقة مكة المكرمة في ذمة الله

انتقلت إلى رحمه الله تعالى عمة الاستاذ أحمد الغامدي مدير عام العلاقات العامة والاعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه مكة المكرمة مساء البارحة وستوارى الثرى في مقبرة القريع ببلجرشي بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء ….

والفقيدة الغالية والدة كلاً من الاستاذ مرضي على المرضي عريفه القريع والموظف ببلديه بلجرشي ومحمد من منسوبي المحكمه الكبرى بجدة .

ويتقبل العزاء في الوالدة الغاليه بمنزلهم بالقريع ببلجرشي …

أوعلى جوال ..

مرضي

050 764 6662

أحمد

0569459210

محمد

050 569 5717

ونسأل الله تعالى ان يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنه ويلهم اَهلها وذويها الصبر والسلوان

إنَّا لله وإنا إليه راجعون