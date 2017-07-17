طالبات جامعة حائل ينشئن تطبيقًا ذكياً لتطعيمات الأطفال

أنشأت مجموعة من طالبات جامعة حائل تطبيقًا للهواتف الذكية لتنبيه الوالدين بمواعيد تطعيمات أبنائهم، دعمًا لبحث تخرجهن ومبادرة للمجتمع للاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين الصحة العامة للأطفال ووقايتهم من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وحث الوالدين على التزام بالمواعيد المحددة للتطعيمات.

وبادرت طالبات كلية الصيدلة “تغريد بنت محمد اللحيدان، وصيتة بنت عبدالرحمن السيف، ومها بنت محسن الجازع”، بإنشاء تطبيق بعنوان (تطعيمات طفلك) على الأجهزة التي تعمل بنظام ios، وقالت الطالبات، إنه يمكن للوالدين تسجيل 4 من أطفالهم كحد أقصى وتحديد موعد ولادتهم، ومن ثم يتم حساب عمر الطفل تلقائيًا وتحديد التطعيمات اللازمة للطفل بمواعيدها المحددة، وبموعد التطعيمات يظهر تنبيه على الشاشة الرئيسية للهاتف المتنقل ويحوي تاريخ التطعيم واسم التطعيم ومعلومات عن أهمية جرعات التطعيم وما هي الأمراض التي تقي منها.

وأضافت الطالبات، بأن تطبيق تطعيمات طفلك يساهم في التأكيد على الذهاب للمركز الصحي في وقت التنبيه لأخذ جرعة التطعيم الخاصة بالطفل، وهي تعد من التطعيمات الأساسية للأطفال لتحصينهم من الأمراض؛ لأن التأخير في التطعيم أو نسيان موعده قد تصيب الطفل بمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة بما أن جهازه المناعي لم يكتمل نموه بعد.